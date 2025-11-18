إعلان

بقناع سبايدرمان.. وصول الطفل ياسين إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف

كتب : أحمد نصرة

10:25 ص 18/11/2025

الطفل ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

وصل الطفل، ياسين، إلى مقر محكمة مستأنف جنايات دمنهور. اليوم الثلاثاء، بصحبة والدته مرتديًا قناع سبايدر مان.


وتعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، بمقرها بمحكمة إيتاي البارود، جلسة الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل، ياسين، داخل مدرسة خاصة، والمتهم فيها، ص. ك، المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المقرر، أن تستكمل هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات الدفاع من طرفي القضية.

ويواجه المتهم، ص. ك، 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل، ياسين، 5 أعوام، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطفل ياسين البحيرة سبايدر مان محكمة مستأنف جنايات دمنهور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل.. تخفيف الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته