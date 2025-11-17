لـ 4 ساعات.. قطع الكهرباء عن 5 أحياء في طور سيناء غدًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة طور سيناء عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، عن 5 أحياء سكنية بالمدينة لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

أوضحت الشركة، في بيانها، أن فصل التيار سيستمر لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.

الأحياء المتأثرة بانقطاع التيار:

- حي بدر الجديد.

- حي بدر القديم.

- المساكن الشعبية.

- الـ 200 وحدة دبش.

- الـ 172 وحدة دبش.

وأشار البيان إلى أن الانقطاع سيشمل المدارس والمحلات والمخابز الواقعة في نطاق هذه الأحياء، كما سيترتب عليه ضعف في ضخ مياه الشرب خلال فترة الفصل، مناشدًا المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية فور عودة التيار لحين استقراره.