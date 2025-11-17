إعلان

الأطباء بالشرقية ينقذون رضيعًا بعد توقف قلبه بسبب تمرة عالقة

كتب : ياسمين عزت

04:37 م 17/11/2025

طفل رضيع

وصل رضيع عمره شهر ونصف إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق في حالة حرجة، مصاب بزرق شديد ونزيف رئوي، وتوقف قلبه، دون أي تاريخ مرضي سابق.

وفور توقف قلب الرضيع، بدأ فريق العناية المكثفة للأطفال الإنعاش القلبي الرئوي، مع تركيب أنبوبة حنجرية، وإجراء الأشعات والتحاليل، قبل نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

وخلال الفحص، اكتشف الفريق الطبي تمرًا عالقًا في حلق الطفل، تبين أن أخته الصغيرة حاولت إطعامه دون ملاحظة الأم، ما تسبب في انسداد مجرى الهواء وتدهور حالته.

بعد استخراج التمر، عاد التنفس تدريجيًا، واستقرت حالة الطفل، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي، ليعود إلى الرضاعة الطبيعية، فيما استقبلت الأسرة صراخه بفرحة كرمز لعودته للحياة.

وأكد الدكتور أسامة الوحلان، مدير الرعاية المركزة للأطفال، أن جهود الفريق الطبي تعكس صورة مشرفة لمستشفى الأحرار وهيئة المستشفيات التعليمية، موجهاً تحذيراً للأهالي: "انتبهوا لصغاركم، فالحياة يمكن أن تتوقف لحظة."

الأطباء بالشرقية انقاذ رضيع مستشفى الأحرار التعليمي

