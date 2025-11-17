مهرجان أسوان يفتح باب التقديم للورش لإنتاج 10 أفلام قصيرة

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن فتح باب القبول في الدورة الجديدة لورش سينما أسوان، والتي تهدف إلى تدريب المبتدئين من الشباب على فنون صناعة الفيلم السينمائي، ضمن ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين في أقسامها المختلفة: سيناريو، إخراج، تصوير، مونتاج، صوت، إنتاج.

وتتوازي الورشة مع منح لوجستية لإنتاج 10 أفلام قصيرة (روائية أو وثائقية)، يتم تنفيذها خلال برنامج التدريب بمشاركة متدربي ورش سينما أسوان في مراحل الإنتاج المختلفة، لتعرض هذه الأفلام ضمن برامج وفعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل.

ويبدأ المهرجان من اليوم استقبال طلبات الانضمام للورشة التدريبية للمبتدئين، وكذلك مشروعات الأفلام التي تتناول قضايا المرأة وإشكالياتها مثل العنف ضد المرأة، الأنماط الاجتماعية للقهر، عدم المساواة، أو قضايا مجتمعات جنوب مصر، سواء كانت في مرحلة التطوير، الإنتاج، أو ما قبل الإنتاج.

ويتيح البرنامج فرصة تنفيذ المشاريع من خلال فريق استشاري إنتاجي متخصص، مع منح أولوية للمبدعين من الفتيات والشباب من سكان جنوب مصر. كما يجب ألا تتجاوز مدة مشروعات الأفلام المتقدمة 7 دقائق.

للمشاركة في البرنامج، يُرجى تعبئة الاستمارة على الرابط التالي: اضغط هنا





