تركهم يموتون وهرب.. ضبط سائق أسيوط المتهم بدهس 3 أطفال

كتب : محمود عجمي

01:44 م 17/11/2025

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، القبض على السائق المتهم بالتسبب في مصرع ثلاثة تلاميذ، بينهم شقيقان، أثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بثلاثة أطفال على طريق بني غالب – منقباد، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

انتقلت قوة من ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع كل من: «بسمة م. ع» (10 أعوام)، و«طارق أ. ع» (14 عامًا)، وشقيقه «جمال أ. ع» (12 عامًا). ونقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

