ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالقليوبية للنصب على المواطنين بشهادات مزيفة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة بنها، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنح شهادات ودورات معتمدة تؤهلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك دون أي تراخيص قانونية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام المتهم بإنشاء كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثان بنها، واستقطاب الراغبين في الحصول على دورات تدريبية، مقابل مبالغ مالية، مع ادعائه زورًا بأن تلك الشهادات معتمدة وتتيح فرص عمل.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الكيان الوهمي، ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات المنسوب صدورها للمكان، واستمارات التحاق، وإيصالات تحصيل مبالغ مالية من المتدربين، بالإضافة إلى 2 أكلاشيه تحمل اسم الكيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.