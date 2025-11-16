ضبط عاطل متهم بسرقة أبواب المقابر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرض مقابر بمحافظة الشرقية لسرقة أبواب حديدية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، بينما تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات التي عُثر عليها بحوزة عميلته «سيئة النية»، وهي تاجرة خردة مقيمة بدائرة القسم، والتي أقرت بدورها بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.