هددها بنشر صورها.. السجن 3 سنوات لطالب بتهمة ابتزاز فتاة في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن لمدة 3 سنوات على طالب، بعد إدانته بابتزاز طالبة وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر تطبيق "واتس آب" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5887 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المنيا من المجني عليها "فرحة هـ. ع."، طالبة مقيمة بمحافظة المنيا، أفادت فيه بتعرضها لتهديد عبر "واتس آب" من شخص أرسل لها صورًا عارية، وطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوسط الصعيد من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه أحمد ح. ع.، 20 عامًا، طالب، ومقيم بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط.

وتم ضبطه بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمنيا ومباحث قسم ثان أسيوط، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت تورطه في الواقعة، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة.

وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة العامة تهمة تهديد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف بنشر صور عارية لها، مصحوبًا بطلب مبالغ مالية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.