أطباء قنا تتابع واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال قافلة طبية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، الخميس الماضي، واقعة مؤسفة بعد إصابة طبيب نساء وتوليد بطلق ناري طائش خلال مشاركته في قافلة طبية لخدمة الأهالي، في وقت كان يشهد فيه المكان توترًا بسبب خصومة ثأرية، ما أعاد طرح تساؤلات حول إجراءات تأمين الفرق الطبية قبل إرسالها إلى مناطق ذات حساسية أمنية.

- الحالة الصحية للطبيب المصاب

نُقل الطبيب إلى مستشفى قنا العام وخضع لتدخل جراحي عاجل. وأوضح التقرير الطبي أن الإصابة كانت في الكتف الأيسر، وتسببت في كسر بالضلع الرابع وتهتك في نسيج الرئة اليسرى مع تجمع دموي. نجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف، لكن حالة الطبيب ما زالت حرجة، مما استدعى نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، بقرار من وزير الصحة والسكان.

- تحرك نقابة أطباء قنا

تابعت نقابة أطباء قنا الموقف منذ اللحظة الأولى، حيث تواجد النقيب الدكتور محمد الديب وأعضاء مجلس النقابة داخل المستشفى للاطمئنان على الحالة. وقال الديب في تصريح خاص: «لن نسمح بتكرار تعريض أي طبيب للخطر، وسنتخذ كل الإجراءات لضمان تأمين القوافل الطبية قبل خروجها، فسلامة الطبيب خط أحمر».

- اهتمام نقابي واسع

حظيت الواقعة بمتابعة مكثفة من النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة، حيث يتابع الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تطورات الحالة بشكل لحظي، مع التأكيد على تقديم كل سبل الدعم للطبيب المصاب.

- مسؤولية تأمين القوافل الطبية

أعاد الحادث طرح تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إرسال قافلة طبية إلى موقع يشهد خصومة ثأرية دون توفير التأمين اللازم.

وتشير مصادر صحية إلى غياب التقييم الأمني الكافي قبل خروج القافلة، مما أدى إلى تعريض الفريق الطبي لخطر مباشر كان يمكن تجنبه. وطالب زملاء الطبيب المصاب بفتح تحقيق عاجل مع وكيل وزارة الصحة المسؤول عن تنظيم القوافل للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.

- دعوات للمراجعة والمحاسبة

ارتفعت المطالب داخل الوسط الطبي بضرورة مراجعة قواعد تنظيم القوافل الصحية ووضع ضوابط واضحة لإجراءات التأمين قبل التحرك إلى المناطق الحساسة. وتؤكد نقابة أطباء مصر استمرار متابعة حالة الطبيب المصاب حتى تعافيه الكامل، مع التأكيد على محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في حماية الفرق الطبية.