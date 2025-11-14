القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بمختلف معداتها وفرق الطوارئ والعمالة الفنية إلى مدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك استعدادًا لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكد المهندس فودة، أن الشركة رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، مع تجهيز جميع المعدات المتخصصة في سحب مياه الأمطار، ومنها سيارات الشفط والنافوري والبدالات والغطاسات المحمولة، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات محتملة للمياه بالشوارع والميادين.

وأشار إلى انتشار فرق الصيانة والتشغيل في نقاط تمركز ثابتة بالمناطق التي قد تتأثر بالأمطار، إلى جانب تشغيل غرف المتابعة على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة عمليات المحافظة، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين وتقليل أي تأثيرات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأضاف فودة أنه جرى الانتهاء من مراجعة مطابق الصرف وشبكات الأمطار ورفع المخلفات من الفتحات والشنايش، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطّل الخدمات خلال فترة التقلبات الجوية.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار الجهود لرفع جاهزية الشبكات وخدمة المواطنين، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي أعطال أو تجمعات مياه عبر الخط الساخن 125 أو رقم الطوارئ 01200288880 أو من خلال صفحات الشركة الرسمية.