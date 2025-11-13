إعلان

إصابة طبيب نساء وتوليد بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة علاجية بدشنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:25 م 13/11/2025

طلق ناري - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:


أُصيب طبيب نساء وتوليد بطلق ناري، اليوم الخميس، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.


تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة الطبيب أبو الحسن بطلق ناري أثناء أداء عمله داخل القافلة الطبية بالقرية.


جرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

