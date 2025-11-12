انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الثالثة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



أظهرت الحصر العددي في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، ومقرها مركز نجع حمادي، تقدم المرشح خالد خلف الله بعد حصوله على 78,271 صوتًا.



وتشير النتائج إلى حصول 4 مرشحين على أعلى الأصوات وهم: هشام الشعيني: 26,399 صوتًا، محمد كمال: 25,389 صوتًا، محمود المنوفي: 23,474 صوتًا

نبيل بخيت: 22,559 صوتًا.



وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.