إعلان

نزيف ونبض متوقف.. اكتشاف 8 فوط داخل بطن مريضة في بورسعيد- صور

كتب : طارق الرفاعي

01:34 م 12/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جانب من العملية (6)
  • عرض 6 صورة
    جانب من العملية (3)
  • عرض 6 صورة
    جانب من العملية (2)
  • عرض 6 صورة
    جانب من العملية (1)
  • عرض 6 صورة
    جانب من العملية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:


أنقذ فريق طبي بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، حياة سيدة، اليوم الأربعاء، وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، بعد تعرضها لنزيف حاد عقب عملية قيصرية رابعة بأحد المستشفيات الخاصة.

استقبل الفريق الطبي مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا وأم لثلاثة أطفال، في قسم الطوارئ وهي في حالة صعبة للغاية، حيث كان النبض غير محسوس، وتم التعامل معها بسرعة فائقة، إذ بدأ أطباء الطوارئ إنعاشها ودعمها بالسوائل ونقل الدم، وخلال التدخل الجراحي العاجل، اكتشف الفريق الطبي وجود 8 فوط جراحية داخل تجويف البطن أدت إلى استمرار النزيف الحاد، إضافة إلى تجمع دموي ضخم خلف الغشاء البريتوني وصل إلى الطحال بأكثر من 3 لترات من الدم.


أزال الفريق على الفور بإزالة الفوط الجراحية، واستئصال الرحم، وربط أوردة الحوض والشرايين النازفة، والسيطرة على النزيف بعد الوصول إلى الشريان المسبب له، ونجح التعاون الفوري بين أقسام النساء والتوليد، التخدير، الطوارئ، الرعاية المركزة، بنك الدم، المعامل، والأشعة في إنقاذ المريضة، حيث استقرت حالتها بعد إجراء التدخلات اللازمة، ونُقلت إلى العناية المركزة حتى استقرار العلامات الحيوية ثم إلى القسم الداخلي بصحة جيدة.


ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على قدرة مستشفى السلام بورسعيد وفريقها الطبي على استقبال ومواجهة أخطر التحديات الطبية وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف، بما يجسد دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمة طبية طارئة عالية الجودة تحمي حياة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى السلام 8 فوط داخل بطن سيدة بورسعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح