أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد حمدي محمد محمد دسوقي 36,300 صوتًا، وعبدالرحمن شحات عبدالمطلب 27,747 صوتًا، ومجدي محمد محمد فراج 32,709 صوتًا، وعلاء الدين محمود محمد محمد محمود 19,209 صوتًا، وشعبان أنور حسن على 5,575 صوتًا، وسعدية على عبدالحفيظ على 4,580 صوتًا، وبسام محمد محمد حسين شريت 12,267 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 23,912 صوتًا، وخالد محمد حلمي أحمد على 8,922 صوتًا، وعلاء محمود عبدالغني على 15,114 صوتًا، ومحمد شعبان عبدالحميد أحمد 3,960 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: حسام أحمد مصطفى عثمان 11.776 صوتًا، وأحمد على محمد صبره 10,283 صوتًا، وحنان حامد أحمد عطا 4,831 صوتًا، وجميل الحظ الليثي محمود 7,062 صوتًا، وتوفيق حسني توفيق محمد مكي 6,313 صوتًا، وأسامة فوزي كامل عبدالمسيح 5,820 صوتًا، وممدوح متولى حسن أحمد 6,075 صوتًا، وجرجس ابادير حليم ابادير 5,202 صوتًا، وعثمان محمود أحمد محمود 11.276 صوتًا، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم 3,224 صوتًا، وصفاء إبراهيم محمود عبدالحافظ 2,104 صوتًا.

كما شملت النتائج كلا من: نجوى محمد 3,596 صوتًا، وأحمد سيد على 4,336 صوتًا، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن أحمد 31,464 صوتًا، ومحمد محجوب محمد 2,359 صوتًا، وعرفة عبدالصبور هريدي 12,016 صوتًا، وأشرف إدور يعقوب 7,568 صوتًا، وأحمد محمد حسن مهران 12,512 صوتًا، ونتعي موريس عبدالله 2,603 صوتًا، وتادرس قلدس تادرس 22,177 صوتًا، وأحمد عبدالحميد أحمد 1,079 صوتًا، وأسامة عادل لبيب 6,817 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.





