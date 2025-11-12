بعد دقائق من إخلائه.. انهيار عقار مكون من 8 طوابق في الإسكندرية- صور



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منطقة الجمرك وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بشارع الشوربجي، دون وقوع إصابات، بعد تدخل عاجل من الأجهزة التنفيذية التي أخلت المبنى بالكامل قبل سقوطه بلحظات.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد بوجود تصدعات خطيرة في العقار، ما استدعى انتقال قيادات المحافظة إلى الموقع، وعلى رأسهم السكرتير العام المساعد الدكتور محمد صلاح، والسكرتير العام لحي الجمرك الدكتورة دارين بسيوني، إلى جانب قوات الأمن وضباط قسم شرطة الجمرك.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار كان مأهولًا بالسكان، إلا أن سرعة الاستجابة وتطبيق إجراءات الإخلاء الفوري ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية.

فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراجعة حالة العقارات المجاورة لضمان السلامة العامة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار.