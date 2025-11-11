محافظ أسيوط: إقبال كثيف يمدد التصويت في 30 لجنة فرعية حتى آخر ناخب (فيديو)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة بحي المنتزه أول، شملت منطقة شارع 16 الفلكي وشارع أديب معقد، حيث رصد وجود عدد كبير من الباعة الجائلين والإشغالات بحرم الطريق العام ما يعيق حركة المرور والمارة.

وعنف المحافظ رئيس حي المنتزه أول خلال الجولة بسبب احتلال فكهاني للشارع بالكامل، قائلًا:" سيبالي الدنيا فوضى.. محل ياخد شارع بالكامل.. كل ده يتشال ويتعمل إشارة مرور".

وجّه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة رفع وإزالة جميع الإشغالات والعوائق بمداخل شارع الفلكي، والتي تضمنت الحواجز الخرسانية "النيوجرسي" والتعديات والأكشاك المخالفة للباعة الجائلين.

وكلّف الفريق أحمد خالد الإدارة العامة للمرور بدراسة إنشاء إشارة مرورية جديدة لتنظيم حركة السيارات والمشاة بالمنطقة، تحقيقًا للسلامة المرورية والانضباط في التقاطعات الحيوية.

وشدد على رئيس حي المنتزه أول بسرعة تقليم الأشجار المجاورة لمبنى شركة الكهرباء، وإصلاح أعمدة الإنارة، وإزالة الأسلاك العشوائية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، حفاظًا على السلامة العامة.

وأكد ضرورة إعادة المظهر الحضاري للطريق من خلال تمهيد الشوارع وإصلاح التلفيات بالأسفلت الناتجة عن تسربات المياه واستخدامات الباعة الجائلين، فضلًا عن تنفيذ حملة مكبرة بشارع أديب معقد ومدخل الفلكي الرابط بشارع المستجد لإزالة التعديات وإعادة الانضباط.