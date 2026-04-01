واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة “كلنا واحد”، التي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.



خصومات تصل إلى 40% على السلع الأساسية

وتستهدف المرحلة الحالية من المبادرة توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



انتشار آلاف المنافذ بجميع المحافظات

وجرى التنسيق مع عدد كبير من الكيانات الصناعية والتجارية، إلى جانب مسؤولي كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، حيث تشمل المبادرة 2642 فرعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منافذ تغطي مختلف محافظات الجمهورية.



قوافل متحركة تصل للمناطق الأكثر احتياجًا

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، والمعلنة أيضًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.



منظومة "أمان" تدعم توفير السلع بالميادين

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي الهادف إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.