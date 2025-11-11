سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب من ذوي الإعاقة إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، معرباً عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة من ذوي الإعاقات المختلفة، وإصرارهم على المشاركة بإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الوطني، للمساهمة فى اختيار من يمثلهم ويطالب بحقوقهم تحت قبة البرلمان.



وأكد النعماني، أن إدارة الجامعة وفرت كافة السبل التي تضمن انتقال الطلاب ذوي الإعاقة من مقر الجامعة إلى مقار اللجان الانتخابية وعودتهم للجامعة بكل يسر وسهولة، مع مراعاة مصاحبة فرق من الدعم والرعاية للطلاب لمرافقتهم ومساعدتهم في تسهيل الإجراءات داخل اللجان أثناء الإدلاء بأصواتهم.



وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وطرفا فاعلا في الحياة السياسية، ولهم صوت مسموع وإرادة مؤثرة، ومشاركتهم في التصويت تعد رسالة قوية للعالم تؤكد إيمان الدولة المصرية بقدراتهم وحرصها على دمجهم وتمكينهم فى الحياة السياسية والاجتماعية، ومشاركتهم في مسيرة التنمية والبناء.