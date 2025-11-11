إعلان

بذريعة التأديب.. الأمن يضبط عامل اعتدى على ابنة شقيقه بالضرب المبرح في القليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:58 ص 11/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على ابنة شقيقه بالضرب المبرح داخل مسكنه بمدينة الخصوص، ما أسفر عن إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه شقيق زوجها «عامل» بالتعدى على ابنتها حال إقامتها طرفه، فيما قامت شقيقته بإخفاء الواقعة عنها.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد "تأديبها"، فيما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقته في الاعتداء.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عامل يعتدى على ابنة شقيقه بالضرب الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبط عامل يعتدى على ابنة شقيقه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات