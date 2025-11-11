القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على ابنة شقيقه بالضرب المبرح داخل مسكنه بمدينة الخصوص، ما أسفر عن إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه شقيق زوجها «عامل» بالتعدى على ابنتها حال إقامتها طرفه، فيما قامت شقيقته بإخفاء الواقعة عنها.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد "تأديبها"، فيما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقته في الاعتداء.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.