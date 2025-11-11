إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق "أجا -المنصورة" بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص على إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق (أجا ـ المنصورة)، أمام قرية نقيطة بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية نقيطة "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص نتيجة الحادث وهم كل من :"زينب عبدالفتاح عبدالعظيم،51 عامًا، مصابة بسحجات بالجسم ، وزين العابدين محمد عبده،45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدي السيد العشري رضا،37 عاما، مصاب باشتباه كسر باليد اليسري، وأميرى حسن عبده الإمام 37 عاما، مصابة بكدمات بالجسم وجرح قطعي بالرأس، وحسن السيد السيد العشري 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عمران،43 عاما، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني، شيماء المرسي أبو العباسي 38 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.