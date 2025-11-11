أتوبيس سياحي وتريلا.. مصرع شخصين وإصابة 36 في حادث تصادم بالبحر الأحمر



كنب- محمد فتحي:

وقع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس سياحي مع سيارة نقل ثقيل تريلا بطريق راس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر لأحمر، إخطارًا اليوم الثلاثاء، بتصادم أتوبيس سياحي تابع لاحدي الشركات السياحية بالبحر الأحمر قادم من الغردقة بسيارة نقل ثقيل تريلا.

تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع سائق الأتوبيس وشخص آخر، بالإضافة إلى إصابة 36 آخرين باصابات متفرقة بينهم عدد من الجنسيات الاجنبية جار التعرف عليهم وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث.