إعلان

أتوبيس سياحي وتريلا.. مصرع شخصين وإصابة 36 في حادث تصادم بالبحر الأحمر

كتب : مصراوي

06:55 ص 11/11/2025

أتوبيس وتريلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كنب- محمد فتحي:

وقع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس سياحي مع سيارة نقل ثقيل تريلا بطريق راس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر لأحمر، إخطارًا اليوم الثلاثاء، بتصادم أتوبيس سياحي تابع لاحدي الشركات السياحية بالبحر الأحمر قادم من الغردقة بسيارة نقل ثقيل تريلا.

تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع سائق الأتوبيس وشخص آخر، بالإضافة إلى إصابة 36 آخرين باصابات متفرقة بينهم عدد من الجنسيات الاجنبية جار التعرف عليهم وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث أتوبيس وتريلا حادث تصادم في البحر الأحمر حادث البحر الأحمر حادث تصادم بالبحر الأحمر البحر الأحمر تصادم بالبحر الأحمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)