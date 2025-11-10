محكمة جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر قضية "الدارك ويب"



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظر اليوم محكمة جنايات "شبرا الخيمة– الدائرة الأولى مستأنف"، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، جلسة استكمال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، المتهم فيها شخصان بقتل طفل في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحضور المتهم الأول من محبسه.

كانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر الدعوى استجابةً لطلبات دفاع المتهمين، الذي طالب بانتداب لجنة خماسية فنية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، فضلًا عن استخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، نظرًا لارتباطها بالواقعة محل التحقيق.

كما طلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ سفر وعودة المتهم الثاني من وإلى دولة الكويت، وتاريخ القبض عليه، وإرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحقه، إلى جانب صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، مع التأكد من صحة المستندات المقدمة في أولى جلسات الاستئناف.

كما طالب الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله حول ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

تأتي هذه الجلسة بعد صدور الحكم السابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث تنظر المحكمة اليوم أولى مراحل استئناف الحكم الذي أثار صدمة واسعة في الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تغيب الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة 4 أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد وُجدت الجثة وعليها آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها داخل كيس بجواره في مشهد أثار الذعر بالمنطقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بحجة تقديم هدية، ثم قاما بتخديره باستخدام عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث أعدّا أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي، ونفذا جريمتهما وفق مخطط مسبق.

أشار قرار الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، إذ استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بزعم تقديم هدية له، ليقوم بقتله وسرقة أعضائه.

وأكد أمر الإحالة كذلك أن المتهم الثاني اشترك في الجريمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة، إذ زوّد شريكه ببيانات العقاقير اللازمة لتخدير الضحية، ونسق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المالي المتفق عليه.