الوادي الجديد تبدأ تجهيز أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي

كتب : مصراوي

08:35 م 09/10/2025

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن عودة وفدها من دولة الهند عقب انتهاء دورة تدريبية حول صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي، تمهيدًا لتدشين أول مركز متخصص لإنتاج الحرير بالمحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الوفد حصل على منحة تدريبية تضمنت محاور زراعة التوت، وتربية دودة القز، وحل شرانق الحرير، ولوجستيات الإنتاج، بهدف نقل الخبرات الهندية وتطبيقها محليًا ضمن خطة التنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه عقد اجتماعًا مع اللجنة المعنية لمتابعة نتائج المنحة واستعراض أوجه الاستفادة منها، وتحديد الخطوات التنفيذية لتجهيز المركز وفقًا لأحدث المعايير الفنية.

ووجّه الزملوط بإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات الإنشائية والتجهيزات المطلوبة للأرض المخصصة للمشروع، من عنابر التربية ومعامل إنتاج البيض والشتلات والأسمدة والماكينات، تمهيدًا لعرضها على وزارتي التنمية المحلية والزراعة في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

