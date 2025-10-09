الوادي الجديد تحصد 7 ميداليات بكأس أفريقيا للكيك بوكسينج -صور

محافظ الإسكندرية عن حريق راقودة: لا خسائر في الأرواح وإخلاء 19 مريضًا (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حصد فريق نادي تعمير الصحاري للكيك بوكسينج بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، 7 ميداليات مختلفة تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في كأس بطولة إفريقيا التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري وسط مشاركة ممثلين من 25 دولة بواقع 650 لاعبا ولاعبة.



وقال المدرب محمد فولي أبوحسيبة مدرب الفريق، اليوم الخميس، إن اللاعب زياد فولي ابو حسيبه وزن 75.. مواليد 2007 حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، كذلك اللاعب أحمد اكرم خلف الله وزن 75 ...2007 حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حصد اللاعب رائف احمد عبد الدايم ميزان 65 ..2010 على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وتميز اللاعب زياد محمد سيد حلبي والذي حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في ميزان 27 ..2013، وحصدت اللاعبة رنا أحمد عبد الدايم المركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 25، واللاعب رواء أحمد عبد الدايم ميزان 65....2008 حصدت الميدالية الفضية والمركز الثاني، هذا فيما حصد اللاعب أسامة محمد خليفة يلعب ميوزك فورم على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

ومن جانبه أعرب المدرب فولي أبوحسيبة مؤسس الكيك بوكسنج بالوادي الجديد عن فخره بما حققه أبطال الواحات ، مؤكدًا أن أبطال الفريق يمثلون نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الطموح، الذي يجمع بين الموهبة والانضباط والإصرار، موجهًا الشكر للمهندس عصام عبدالعال مدير نادي التعمير الصحاري.

وأشار فولي أبوحسيبة إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين رياضيًا وفنيًا، مشددًا على أن الرياضة والفن هما حصانة حقيقية للشباب من الانحراف والمخدرات، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع دعم الأبطال الرياضيين ضمن أولوياتها الوطنية.

من جانبه، أشاد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري والعربي للكيك بوكسينج، بالأداء المشرف لأبطال مصر، مؤكدا أن هذه النتيجة غير المسبوقة تعد ثمرة مجهود سنوات من العمل والتطوير.

وقال صبيح: "ما تحقق في بطولة إفريقيا هو تتويج للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والفوز بـ390 ميدالية يثبت أن مصر أصبحت قوة لا يستهان بها في رياضة الكيك بوكسينج على مستوى القارة، ونسعى لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية".

كما أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، موجها الشكر للاتحاد المصري على حسن التنظيم والضيافة.

وقال بيكر: "مصر قدمت نسخة استثنائية من بطولة إفريقيا من حيث التنظيم والمنافسات والأداء المصري كان مبهرا ومليئا بالحماس، وهو ما يعكس تطور اللعبة في إفريقيا بقيادة الاتحاد المصري، كما أظهرت البطولة مستقبلا واعدا للكيك بوكسينج في القارة السمراء".

وحضر فعاليات البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بجانب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة إلى جانب رؤساء الوفود البعثات المشاركة في المنافسات.

وأقيمت على هامش بطولة كأس إفريقيا مباراة التحدي الدولية بين البطل المصري العميد محمد عبده أبو ستيت ومنافسه بطل اليونان والتي فاز فيها أبوستيت حيث شهدت نسخة هذا العام حدثا فريدا يتضمن إقامة المباراة من 10 جولات، وسط حضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات الرياضية.