بالصور ـ أسيوط تحتفي بذكرى نصر أكتوبر على مسرح قصر الثقافة

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت تحت عنوان "وفرحت مصر" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.

شارك في الاحتفالية الدكتور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، والدكتور وجدي رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط سابقًا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والثقافية.

وتضمن برنامج الاحتفال معرضًا فنيًا بعنوان "في حضرة الرئيس" للفنان الدكتور محسن سليم، عرض خلاله مجسمات فنية لرؤساء مصر وشخصيات عامة بارزة، جسدت ملامحهم ودورهم الوطني. كما شمل المعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في مجالات الأدب والعلم والمعرفة، إلى جانب ورش فنية متنوعة للفنان إبراهيم حسين، وورشة للخط العربي قدمتها الفنانتان إيمان حسن وهبة.

وعقب الجولة التفقدية للمعارض، شارك المحافظ ومرافقوه في الفعاليات الفنية التي أقيمت على المسرح الصيفي، وبدأت بعزف السلام الوطني، ثم قدمت الإعلامية لولا عطا فقرات الحفل، والتي تضمنت عروضًا غنائية وطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وقصائد شعرية لشعراء المحافظة: أحمد الشافعي، شادية حفظي، رأفت عزمي، مدثر الخياط، ووئام عصام، احتفاءً بذكرى النصر العظيم.

وفي كلمته، هنأ اللواء هشام أبو النصر الشعب المصري وقيادته السياسية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا للعزة والكرامة، وتجسيدًا لوحدة الجيش والشعب في الدفاع عن الأرض وصون الكرامة الوطنية. ودعا المحافظ المواطنين إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

وأعلن المحافظ خلال كلمته عن تخصيص وحدة سكنية بمنطقة الأربعين لتكون مقرًا لفرع نقابة اتحاد كتاب مصر بأسيوط، كمركز ثقافي وإبداعي يحتضن المبدعين من أبناء المحافظة ويدعم أنشطتهم الفكرية والفنية، مشددًا على حرصه على تعزيز الحركة الثقافية وتوفير المناخ الملائم لتشجيع المواهب الشابة وإثراء الحياة الأدبية والفنية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ دعوة للأدباء والشعراء والفنانين ومسؤولي التربية والتعليم لإنتاج أعمال فنية وأغاني وطنية جديدة تُبرز دور فئات المجتمع المختلفة — من أطباء ومهندسين ومعلمين وفلاحين وعمال — تأكيدًا لقيم الانتماء والعمل والإنتاج، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الفن الوطني كان وما يزال قوة توحد المصريين وتعزز روح الأمل والعزيمة.

وخلال الحفل، أعرب المحافظ عن فخره بتكريم يوستينا بشاي صموئيل، ابنة محافظة أسيوط، من قبل السيد رئيس الجمهورية، بعد فوزها بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع القصة القصيرة عن عملها "ليلى مفتاح الحياة"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمسابقة التي تنظمها وزارة الثقافة لدعم المبدعين دون سن الثامنة عشرة.

وأكد أبو النصر أن هذا التكريم يعكس ثراء محافظة أسيوط بالمواهب الأدبية والفنية، مشيدًا بإنجازات أبنائها في مختلف المجالات، وداعيًا الشباب إلى مواصلة الإبداع والتميز بما يليق بمكانة أسيوط كأحد أهم قلاع الثقافة والإبداع في صعيد مصر.