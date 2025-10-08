بالصور- محافظ الوادي الجديد يتفقد سكن الطالبات المغتربات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، سير أعمال الفرش والتأثيث بمقر سكن الطالبات المغتربات في مدينة الخارجة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتوفير بيئة سكنية ملائمة للطلاب الوافدين من مختلف المحافظات للدراسة بجامعات الوادي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من مقار السكن الحكومية 800 طالب وطالبة حتى الآن.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية حنان مجدي نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للوقوف على مستوى التجهيزات بمقر سكن الطالبات والتأكد من جاهزيته لاستقبال الدفعات الجديدة من الطالبات المغتربات.

وأكد الزملوط خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف سكن الطلاب باعتباره من الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على العملية التعليمية واستقرار الطلاب نفسيًا واجتماعيًا.

ووجّه محافظ الوادي الجديد الجهات المعنية بحصر جميع المباني الحكومية الشاغرة الملائمة لاستخدامها كمقار سكن إضافية للطلاب، في ظل الإقبال المتزايد على طلبات الإقامة من قبل الطلاب الوافدين للدراسة بجامعات المحافظة.

وأوضح الزملوط أن هناك قوائم انتظار لطلاب وطالبات يرغبون في الحصول على أماكن بمقار السكن الحكومية، مما يستدعي التوسع في إتاحة مقار جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتقديم خدمة متميزة تليق بأبنائنا الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستمر في استقبال طلبات التقديم للسكن وفقًا لقوائم الانتظار المتاحة، حيث جرى تخصيص رقم هاتفي للحجز والاستفسار (01210489785) لتسهيل التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، محمد منير، أن مقار سكن الطلاب التابعة للمحافظة جرى تجهيزها بكافة المرافق الضرورية والأثاث المناسب، بما في ذلك الأسرّة والدواليب وأماكن المذاكرة والمرافق الصحية، إلى جانب توفير خدمات الأمن والنظافة على مدار الساعة.

وأضاف أن المحافظة تحرص على تقديم خدمات متكاملة للطلاب المغتربين تشمل الإقامة بأسعار رمزية، والمتابعة المستمرة لأوضاعهم الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.