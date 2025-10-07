صحة القليوبية تضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي بـ"العبور"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة بمدينة العبور بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العبور 2 لضبط المنشآت المخالفة التي تدار دون تراخيص في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وترأس الحملة الدكتور ابراهيم حلمي مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية وشارك فيها الدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر بالعبور والدكتور محمد سلامة مفتش العلاج الحر بالعبور

وأسفرت الحملة عن المرور على عدد من المنشآت التي تعمل في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان داخل مدينة الأمل التابعة لإدارة العبور حيث تم ضبط أربعة مراكز تدار بدون ترخيص وبدون موافقة من الأمانة العامة للصحة النفسية بالإضافة إلى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

وتحرير أربعة محاضر ضد المراكز المخالفة، وجارِ استكمال التحقيقات بمرافقة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت

تأتي الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية وتوجيهات الدكتور أحمد حسن مدير إدارة العبور

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية وحماية المواطنين من أي ممارسات طبية غير آمنة.