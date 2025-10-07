خرجوا قبل معادهم.. إحالة جميع العاملين بإحدى مدارس البحيرة للتحقيق

قرر الدكتور وليد زغلول، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، إحالة جميع العاملين بمدرسة قومبانية لوقين الإبتدائية، بالفترة المسائية، للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدرسة بعدما تبين أن المدرسة مغلقة في تمام الساعة الرابعة والنصف، حيث جرى خروج العاملين وتلاميذ المدرسة قبل مواعيد العمل الرسمية.

وشدد مدير الإدارة العملية بكفر الدوار على تكثيف المتابعات بالفترة المسائية والتنبيه، مشددًا على الالتزام بالمواعيد الرسمية للمدارس، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية.