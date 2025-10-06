وفاة صيدلي قبل ساعات من حفل زفافه بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية بوفاة صيدلي شاب داخل منزله، قبل ساعات قليلة من انطلاق احتفالات "الحنة" التي تسبق زفافه المقرر غدًا الثلاثاء، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

الوفاة المفاجئة تركت صدمة وحزنًا عميقين في نفوس أسرته وأصدقائه، الذين كانوا يستعدون للاحتفال معه بأجمل أيام حياته بمنطقة المنشية، بعد أن اكتملت ترتيبات الزفاف داخل القاعة المخصصة للاحتفال، وسط أجواء من الفرح والترقب.

وبينما كانت دعوات الفرح تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت صفحات الأصدقاء إلى ساحات للعزاء والدعاء، بعدما تبدل الحلم السعيد إلى حزن مفاجئ خيّم على محيطه ومحبيه في كل مكان.