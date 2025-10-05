أسيوط ـ محمود عجمي:

دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، كاتدرائية السيدة العذراء "سفينة النجاة" بدير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة، في إطار اليوم السادس من جولته الرعوية بالمحافظة.

وفور وصوله إلى الدير، أزاح البابا الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بتدشين الكاتدرائية، وسط استقبال شعبي حافل، أعقبه التقاط الصور التذكارية مع الحضور، ثم توجه إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة الذين أنشدوا ألحان الترحيب بالأب البطريرك.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، أن دير السيدة العذراء بدرنكة يُعد من أبرز المعالم السياحية والدينية في مصر، ويستقطب ملايين الزائرين سنويًا لنيل البركة من المكان الذي زارته العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن الدير يُعد إحدى المحطات المهمة في مسار رحلة العائلة المقدسة التي تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة.

وأضاف الأنبا يؤانس أن الدير يضم مجموعة من الكنائس التاريخية، أبرزها كنيسة المغارة التي تعود إلى نهاية القرن الأول الميلادي، وتحتوي على مزار المتنيح الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط السابق، إلى جانب كنائس أخرى مثل كنيسة المنارة، كنيسة الميدان، كنيسة القربان، كنيسة المعمودية، كنيسة القلالي، كنيسة الصليب، كاتدرائية أم النور، وكنيسة الملكة.

واختُتمت مراسم التدشين بتوقيع وثيقة رسمية من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني والمطارنة والأساقفة المشاركين، توثيقًا لهذا الحدث التاريخي.

وتشمل زيارة البابا لأسيوط لقاءات مع رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة، إضافة إلى تدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من الكنائس والمشروعات الخدمية والتعليمية والطبية والاجتماعية.