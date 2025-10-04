بيان عاجل.. البحيرة تعلن تأثر 60 فدانًا بارتفاع منسوب المياه

محافظات - مصراوي:

أعلنت محافظة البحيرة، عن تأثر نحو 60 فدانًا من الأراضي المنخفضة بارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مشيرة إلى أن جميع هذه المساحات هي من "أراضي طرح النهر والمتعدى عليها".

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع الموقف بشكل فوري لضمان عدم امتداد التأثير إلى مناطق أخرى، مشددة على أن المحافظة تستعد لمواجهة أي ارتفاع محتمل منذ أكثر من شهر.

جاء ذلك خلال جولتها اليوم السبت، بعدد من أراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة، حيث تفقدت منطقة جزيرة الدخلة التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة، ومنطقة قناطر بولين، والصواف، وذلك بحضور المهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ومسؤولي حماية النيل والزراعة.

وشددت المحافظ على استمرار أعمال المتابعة والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة على مدار الساعة، مؤكدة أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة منعقدة باستمرار، مع رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأكدت أن المحافظة تتعامل مع الموقف بخطة استباقية محكمة تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

ووجهت المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الزراعة والري والوحدات المحلية للمرور الميداني المستمر على المراكز الواقعة على ضفاف النيل، وتشمل كوم حمادة، الرحمانية، شبراخيت، إيتاي البارود، المحمودية، ورشيد، لمتابعة الموقف ورصد أي مستجدات قد تطرأ والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.