أسيوط - محمود عجمي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بثًا مباشرًا من أعلى قناطر أسيوط الجديدة، في إطار متابعة ما يُثار بشأن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بالتزامن مع فيضان إثيوبيا.

وفي هذا السياق، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، أن الوضع المائي بالمحافظة مستقر تمامًا، نافياً صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول غمر عدد من الجزر بالمياه. ووصف تلك الصور بأنها "مغلوطة" وتهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضح المحافظ أن منسوب النيل في أسيوط ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يشكل أي تهديد على السكان أو الأراضي الزراعية، مشددًا على أن الصور المتداولة لا تعكس الواقع.

وأشار أبوالنصر إلى أن الأراضي التي قد تتعرض للغمر سنويًا هي أراضي "طرح النهر" المنخفضة الواقعة جنوب قناطر أسيوط، وهي بطبيعتها جزء من القطاع المائي للنهر، ولا تحتوي على مبانٍ أو زراعات أساسية. وأضاف أن هذا الغمر الموسمي يحدث سنويًا خلال فترة زيادة التصرفات المائية من مايو وحتى أكتوبر، ويتراوح ارتفاع المياه فيها بين 10 إلى 40 سنتيمترًا فقط.

وحدد المحافظ المناطق المعرضة للغمر بأنها تشمل جزيرة ساحل سليم بمركز ساحل سليم، ومجريس والبوبا بمركز صدفا، والعقال بمركز البداري، بالإضافة إلى عزبة الفيومي وعزبة سليمان بمركز القوصية، مؤكدًا أن هذه المناطق معروفة مسبقًا وتم إخطار الأهالي القاطنين بجوارها قبل بدء موسم الغمر.

وفي إطار المتابعة، وجه المحافظ فرق الرصد بالنزول الميداني لتوثيق الوضع عبر بث مباشر من المناطق المذكورة، بهدف عرض الحقيقة للرأي العام، إلى جانب استمرار التنسيق اليومي مع قناطر أسيوط، وأجهزة حماية النيل، والوحدات المحلية، والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الموارد المائية، وبتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة.