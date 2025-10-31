إصابة شابين في انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شابان في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 10 من اتجاه منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة كل من محمود محمد محمود سيد، 23 عامًا ومقيم بمحافظة أسيوط، أحمد سيد محمود سيد، 34 عامًا ومقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.