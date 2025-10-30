القبض على سائق تعدى على زوجته بالضرب في مقر عملها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت أجهزة مديرية أمن القليوبية، القبض على سائق ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل محل عملها بمركز الخانكة.

كشفت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وقادها اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث الجنائية، أنه عقب رصد الفيديو من قبل المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز الخانكة، تم تحديد هوية السيدة المعتدى عليها.

بسؤالها، أكدت أن خلافات زوجية دفعت زوجها للحضور إلى مقر عملها يوم 23 من الشهر الجاري والاعتداء عليها بالضرب أمام زملائها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث مركز الخانكة، ضمت الرائد أحمد مجدي، والرائد محمد أسامة، والنقيب محمد معتز، والنقيب محمود الحديدي، والنقيب محمد عطا، من ضبط المتهم، وهو سائق له معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.