استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، للتنسيق المشترك بين المحافظة والأكاديمية للإعداد لانعقاد قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في 2026.

وقال المحافظ، إن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون بين محافظة جنوب سيناء والأكاديمية العربية، مشيدًا بدور الأكاديمية الرائد في دعم الإبداع وريادة الأعمال، وتعزيز قدرات الشباب العربي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا وتنمية المهارات الشبابية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومحافظة جنوب سيناء.

كما جرى التأكيد على أهمية خروج القمة في أبهى صورة تعكس مكانة مدينة شرم الشيخ كمنصة عالمية للسلام والإبداع، وتبرز دور مصر الريادي في دعم وتمكين الشباب العربي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بما تشهده محافظة جنوب سيناء من تنوع سياحي فريد يجمع بين السياحة الشاطئية والدينية والبيئية والعلاجية، مما يجعلها نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة والسياحة المتكاملة.

وأكد أن الجهود الكبيرة التي يقودها محافظ جنوب سيناء، ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، لتظل شرم الشيخ وجهة متميزة تحتضن الفعاليات الكبرى وتُبرز الصورة المشرقة لمصر أمام العالم.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء خالد مبارك، درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار تقديرًا لجهوده المتميزة ودور الأكاديمية في خدمة التعليم والإبداع على المستويين الوطني والعربي.