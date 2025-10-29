الأقصر - محمد محروس:



أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تجهيز ساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر وتزويدها بشاشة عرض ضخمة بالإضافة إلى شاشة العرض الموجودة بميدان صلاح الدين لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم الذي يوافق الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة، ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية.

وأكد محافظ الأقصر، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستعد لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية ، مع رفع كفاءة الميادين والشوارع العامة المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة التي تمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري.

وأشار المهندس عبد المطلب عمارة، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء الأقصر في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية وأن المحافظة حريصة على أن يعيش كل مواطن وزائر للمحافظة التاريخية هذه اللحظة الفريدة.