إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:



أُصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة بين الأهالي، بعزبة دوس التابعة لقرية إبْسوج بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "مديحة ر.ذ" 45 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس، و "أبانوب ج.ر" 26 عامًا، مصابًا بجروح بالرأس والوجه، و "صموئيل ج.ر" 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، و"سامي ع.ج" 58 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس والوجه، و"ثروت ي.ج" 50 عامًا، مصابًا بجروح بالرأس والوجه، و"محروس ع.ج" 70 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس والوجه والرقبة، و "سامية ع.غ" 65 عامًا، مصابة بجرح بالرأس، ادعاء مشاجرة بين عائلتين في القرية.



جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.