مصرع شاب وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالقرب من كمين العلالمة في نطاق محافظة بني سويف.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع "محمد. خ. ع"، 25 عامًا، من قرية الحكامنة، وإصابة شقيقه "أحمد"، 20 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى إصابة كل من "حنان. ج. ج"، 35 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"سامي. ف. أ"، 40 عامًا، باشتباه كسر بالذراع والساق اليمنى، وكلاهما مقيم بمركز ناصر.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة الإجراءات.