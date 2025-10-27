إعلان

السجن 15 عامًا لشاب أطلق النار على الشرطة بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:49 م 27/10/2025

سجن- أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 5 آلاف جنيه، لإدانته بمقاومة رجال الشرطة وإطلاق النار عليهم بسلاح ناري دون ترخيص، أثناء محاولة ضبطه.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم "عبدالله ع. ع. م"، 21 عامًا، استخدم القوة والعنف في مواجهة قوة الشرطة في سبتمبر 2024.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أطلق عيارًا ناريًا من "فرد خرطوش" كان بحوزته لمنع القوة الأمنية من تنفيذ قرار النيابة بضبطه، مما عرض حياة المواطنين ورجال الأمن للخطر.

