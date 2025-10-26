باشتراكات مخفضة.. محافظة البحيرة تعلن تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الطلاب

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تشغيل عدد من أتوبيسات النقل الداخلي الحديثة لنقل طلاب الجامعات ذهابًا وعودة، دعمًا لأبنائنا الطلاب وتيسيرًا لحركتهم اليومية من المدن والمراكز إلى مقار الجامعات.

وجرى تخصيص الأتوبيسات بالتنسيق بين محافظة البحيرة وجامعة دمنهور ومجمع المواقف، لتوفير خدمة انتقال آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة تضمن وصول الطلاب إلى جامعاتهم في مواعيد ثابتة.

وأوضح اللواء أشرف فوزي، أن الخدمة تستهدف طلاب جامعة دمنهور الأهلية بالبستان، وجامعة السلام الخاصة، وجامعة دمنهور، من خلال خطوط نقل يومية توفر اشتراكات ميسرة.

وأشار إلى أن الأتوبيسات توفر كذلك خدمة انتظار الطلاب لحين انتهاء يومهم الدراسي، بما يضمن عودتهم في مواعيد محددة ويوفر لهم وسيلة انتقال آمنة ومريحة.

وجرى تحديد خطوط الخدمة وأسعار الاشتراك على النحو التالي:

دمنهور – البستان (ذهاب وعودة): 80 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – البستان (ذهاب وعودة): 70 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – جامعة السلام الخاصة (ذهاب وعودة): 80 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – مجمع الكليات بدمنهور (ذهاب وعودة): 40 جنيهًا للطالب



ودعت المحافظة طلاب الجامعات الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التوجه إلى إدارة مجمع المواقف بدمنهور لتقديم إفادة القيد بالجامعة، تمهيدًا لاستخراج الاشتراك الخاص بكل طالب.