بتهمة السب والقذف.. محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" اليوم بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، حكمها في قضية اتهام "مروة. ي"، المعروفة إعلاميًا بـ "ابنة مبارك" المزعومة، بسبّ وقذف رجل أعمال والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كلٍّ من المستشارة ياسمين أحمد علي، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة مصطفى يسري.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة، صاحبة حساب باسم "ابنة مبارك" على تطبيق "تيك توك"، قامت بقذف المجني عليه "أ. و"، وهو رجل أعمال، بألفاظ وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعته وشرفه، ونشرت مقاطع تتضمن عبارات خادشة واتهامات غير حقيقية.

ووفقًا للقضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، فقد انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، ونشرت عبر حسابها الإلكتروني محتوى من شأنه المساس به، متعمدةً إزعاجه ومضايقته، في إساءة لاستخدام وسائل الاتصالات.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، التي تنظر القضية وتصدر حكمها اليوم.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية كانت قد أيدت في وقت سابق حكمًا بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، في واقعة أخرى، لاتهامها بسبّ وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.