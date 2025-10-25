بأسعار مخفضة.. زراعة جنوب سيناء تطرح دواجن حية بمدينة نويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الإدارة الزراعية بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن بدء بيع الدواجن الحية بمزرعة الدواجن التابعة لها بأسعار مخفضة، دعمًا لمحدودي الدخل، حيث بلغ سعر الكيلو 70 جنيهًا فقط.

وقال المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من تسمين دفعة جديدة من الدواجن داخل مزرعة نويبع وطرحها للبيع للمواطنين بداية من اليوم، مشيرًا إلى أن المزرعة تضم عنبر تسمين بسعة 8 آلاف كتكوت في الدورة الواحدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة نويبع الزراعية تنسق مع الطب البيطري للإشراف على المزارع وتقديم الخدمات الطبية والإرشادية اللازمة لضمان تقديم منتج صحي وآمن للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بشأن توفير المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمزرعة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي مدينة نويبع، موضحًا أن المديرية تتبع كافة الإجراءات الصحية قبل طرح الدواجن للبيع، من خلال إجراء التحاليل اللازمة بالمعامل المركزية والحصول على شهادات بخلوها من أمراض أنفلونزا الطيور.

وأكد وكيل الوزارة أن إقبال المواطنين كبير على شراء الدواجن من المزرعة لما يتمتع به المنتج من جودة عالية وثقة في الرعاية البيطرية والتغذية السليمة المقدمة داخل المزرعة.