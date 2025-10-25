الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من المحافظين وكبار الشخصيات، للمشاركة في فعاليات المعرض الزراعي الثاني (EGY AGRI)، الذي تستضيفه المحافظة على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وشهد الاستقبال حضور كلٍّ من: الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وحضر من الجانب الدبلوماسي كل من السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا لدى مصر، والسفير مهند محسن نائب سفير العراق، والمستشار أسد كاوسر المستشار التجاري بسفارة الهند، إلى جانب لفيف من ممثلي شركات الاستثمار الزراعي والمراكز البحثية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري ومرافقوه بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المعرض الزراعي الذي تنظمه المحافظة تحت رعاية وزارة الزراعة، بمشاركة واسعة من العارضين من مختلف محافظات الجمهورية، ورؤساء الشركات والمؤسسات البحثية والبنوك الوطنية، إلى جانب حضور مميز لعدد من الدول العربية الشقيقة من بينها السودان واليمن.