قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء غدا السبت

كتب : رضا السيد

09:50 م 24/10/2025

أرشيفية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد غدا السبت، لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن الحي بالكامل، والمركز الطبي الحضري، وخزان توشكى، والمحلات والمخابز والمحلات والمدارس التي تقع في نطاق الحي.

وأشار إلى أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وأكد البيان أنه يترتب على ذلك ضعف ضخ المياه للوحدات السكنية خلال تلك الفترة، وناشدت الشركة، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

