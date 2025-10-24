إصابة 3 سيدات في انقلاب تروسيكل بقرية دشلوط بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيبت ثلاث سيدات، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب مركبة تروسيكل بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول ثلاث مصابات نتيجة حادث انقلاب تروسيكل.

وتبين أن المصابات هن:

- أم الخير عبد الظاهر حسن (45 عامًا) – مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيمن.

- ندى خالد مقدام (13 عامًا) – مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- هايدي طارق صلاح (13 عامًا) – مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء استقلال المصابات للمركبة بالقرب من مجمع الخدمات بالقرية، حيث فقد السائق السيطرة على التروسيكل مما أدى إلى انقلابه بشكل مفاجئ.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.