مصرع شاب في تصادم ملاكي ودراجة نارية بطريق نبروه بالدقهلية

كتب : رامي محمود

12:29 م 24/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق نبروه بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية عند مدخل مدينة نبروه “دائرة المركز”.

وانتقل ضباط وحدة مباحث نبروه وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن التصادم أسفر عن وفاة الشاب عمر السيد البشير، 20 عامًا.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

