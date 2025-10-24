السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت الحركة المرورية على طريق "السويس - القاهرة" في الاتجاهين، بعد انقشاع الشبورة المائية وزوالها، وفتحت إدارة مرور السويس الحواجز عند بوابة الكيلو 109، بما سمح بعودة عبور السيارات بشكل طبيعي وآمن.

وكانت الشبورة المائية الكثيفة قد تسببت صباح اليوم في إغلاق الطريق، بعد أن أدت إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 100 متر في بعض المناطق الصحراوية على الطريق.

وقررت الإدارة العامة للمرور إغلاق الطريق مؤقتًا حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع توجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المنخفضة عند السير في أوقات تكون أو زوال الشبورة، وتشغيل أنوار الانتظار للتنبيه بمكان المركبة وتجنب وقوع الحوادث.