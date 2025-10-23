إعلان

رفض طعن هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات النواب -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:00 م 23/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإدارية العليا ترفض طعن هيثم الحريري (4)
  • عرض 4 صورة
    الإدارية العليا ترفض طعن هيثم الحريري (3)
  • عرض 4 صورة
    الإدارية العليا ترفض طعن هيثم الحريري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد السميع، اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدعوى رقم 3246 لسنة 72 ق عليا.

يأتي ذلك بعدما قررت الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الأحد الماضي، قبول دعوى هيثم الحريري، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات النواب شكلًا ورفضها موضوعًا.

كان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، تقدم، بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب الحريري في الدعوى التي حملت رقم 1310 لسنة 80 شق مستعجل بقبول الدعوى شكلًا، ووقف القرار الصادر من المطعون ضدهما باستبعاده من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية "محرم بك".

وكشف عضو مجلس النواب السابق، إن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات ذكر أمام جلسة محاكمة القضاء الإداري، اليوم، إن سبب استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات هو استثنائه من الخدمة العسكرية.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر الاستثناء من الخدمة العسكرية بمثابة الإعفاء منها، مؤكدًا أنه تقدم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وجرى استثنائه من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو 2000- بحسب قوله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الإدارية العليا هيثم الحريري انتخابات النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"