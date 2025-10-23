الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد السميع، اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدعوى رقم 3246 لسنة 72 ق عليا.

يأتي ذلك بعدما قررت الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الأحد الماضي، قبول دعوى هيثم الحريري، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات النواب شكلًا ورفضها موضوعًا.

كان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، تقدم، بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب الحريري في الدعوى التي حملت رقم 1310 لسنة 80 شق مستعجل بقبول الدعوى شكلًا، ووقف القرار الصادر من المطعون ضدهما باستبعاده من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية "محرم بك".

وكشف عضو مجلس النواب السابق، إن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات ذكر أمام جلسة محاكمة القضاء الإداري، اليوم، إن سبب استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات هو استثنائه من الخدمة العسكرية.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر الاستثناء من الخدمة العسكرية بمثابة الإعفاء منها، مؤكدًا أنه تقدم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وجرى استثنائه من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو 2000- بحسب قوله.