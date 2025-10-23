تجديد تعيين عدد من المديرين العموم بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، صدور عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتجديد تعيين عدد من المديرين العموم بمختلف إدارات وكليات الجامعة.



وشملت القرارات تجديد تعيين: محمود عبيد مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور شريف المهدي مديرًا عامًا للشئون الطبية بالجامعة، والأستاذ محمد مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث،

والأستاذ خالد مصطفى أمينًا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام.



كما شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور عوض الله سليمان مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، والمهندسة نجلاء محمد مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام، والأستاذ السيد المغاورى أمينًا لكلية التربية بدرجة مدير عام، وهويدا فوزي أمينًا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.



ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للمديرين العموم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة الجهود لتحقيق التطوير الإداري والارتقاء بمنظومة العمل داخل جامعة بنها.