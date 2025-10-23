إعلان

إصابة 15 شخصًا جراء انحراف أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقى

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:53 ص 23/10/2025

قنا - عبدالرحمن القرشي :


أُصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث انحراف أتوبيس تابع لإحدى شركات السفريات على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز قنا، وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.


تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانحراف أتوبيس محمل بالركاب أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

